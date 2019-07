Governo: Di Maio, unico possibile, per M5s si va avanti, se Lega vuole voto se ne assuma responsabilità (2)

- Di Maio elenca i risultati del governo gialloverde: "In un anno abbiamo portato a casa tanti risultati. Lo dico umilmente, ma i dati ci incoraggiano: quota 100, il decreto dignità, il Reddito di cittadinanza, lo sblocca cantieri, il dl crescita. In un anno abbiamo messo un freno ai flussi migratori verso l'Italia e proprio oggi è passato un emendamento del MoVimento 5 Stelle per la confisca immediata delle imbarcazioni alle Ong che non rispettano le nostre leggi. In un anno abbiamo lavorato per rimborsare i risparmiatori truffati e abbiamo raggiunto 328 mila contratti di lavoro a tempo indeterminato in più, grazie al decreto dignità. La disoccupazione ha iniziato finalmente a scendere. E abbiamo la legge anticorruzione più rigida d’Europa. Tutto questo l'abbiamo fatto anche grazie alla Lega. Non mi sembra poco, per due forze politiche che non avevano mai lavorato insieme prima dell’1 giugno 2018. Questa non è una corsa, è una maratona. E andiamo spediti se pensiamo che a breve porteremo a casa il salario minimo, l’autonomia che non danneggi nessun italiano, la flat tax, l'abolizione del canone Rai e nuovi aiuti alle famiglie". (segue) (Rin)