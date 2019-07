Governo: Di Maio, unico possibile, per M5s si va avanti, se Lega vuole voto se ne assuma responsabilità (3)

- "Per questo noi abbiamo voglia di continuare - continua Di Maio -. Se la Lega vuole tornare al voto, lo può dire chiaramente, ma se ne assume la responsabilità. Se cade questo governo, il rischio è che torni l'asse Pd-Forza Italia, e che la prossima manovra economica di dicembre la faccia qualche tecnico che aumenterà l'Iva agli italiani. Il MoVimento 5 Stelle non lascia il Paese in mano alla stessa gente che l'ha distrutto. Per me questo è il solo governo possibile, che può fare le cose per gli italiani. Se non c'è questo governo, si torna al voto. Di questo, bisogna assumersi la responsabilità di fronte a milioni di famiglie. La responsabilità di aver vanificato ogni sforzo. Io resto, fino alla fine per provare a cambiare ancora. Ho ancora tanta voglia di lavorare per l’Italia! E domani - come ho sempre fatto - sarò prima in consiglio dei ministri e poi al tavolo sull’autonomia a fare il mio dovere di capo politico e ministro, per trovare la mediazione su tanti temi che possono migliorare questo Paese. E non mollo. È un percorso lungo, pieno di ostacoli e problemi. Ma so che ce la possiamo fare. Anche facendo errori, anche con incomprensioni e aspre discussioni, ma se c’è la voglia di lavorare insieme, una soluzione si trova sempre. Io gli italiani non li tradisco. E noi non abbiamo paura del giudizio della storia. Sappiamo di stare dalla parte giusta. Senza interessi, con le mani sempre libere, per il bene dell’Italia". (Rin)