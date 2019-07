Governo: Salvini, domani non cade nessun esecutivo

- "Domani non cade nessun governo. Semplicemente vado avanti tranquillo ma se ci sono dei sì: sto in un governo che dice dei sì su autonomia, riforma della giustizia. Se devo sentire no tutti i giorni. Non sto al governo per scaldare la poltrona". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo a "Fuori dal coro" su Rete 4. (Rin)