Governo: Salvini, domani non vado da Mattarella a dimettermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vado da Mattarella a dimettermi". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervenendo a "Fuori dal coro" su Rete 4. "Penso che dopo questo governo, se siamo in democrazia, l'unica cosa possibile sia di dare la parola agli italiani - ha aggiunto - Poi la scelta è del presidente della Repubblica. Il Parlamento è sovrano ma sarebbe un insulto che in Parlamento venissero fuori ammucchiate per portare a casa lo stipendio da parlamentare per qualche mese. O c'è questo governo o si va a votare, per me altre soluzioni non ce ne sono". (Rin)