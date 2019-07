Governo: Salvini, in Parlamento dirò che Putin è grande uomo di Stato e amicizia con Russia utile a Italia

- "Quando mi convocano in Parlamento come fossi un ladro mi girano le balle. Ci andrò la settimana prossima a dire che Putin è un grande uomo di Stato, che l'amicizia con la Russia è utile all'Italia ma non perché mi pagano". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervenendo a "Fuori dal coro" su Rete 4. "Ho tanti difetti - ha aggiunto - ma sulla mia onestà guai a chi la mette in dubbio. Ho tanti difetti ma non quello di rubare il petrolio ai russi. In casa Salvini né in casa Lega troveranno hacker russi né rubli, li troveranno nei film di James Bond". "Sono due anni che stanno inseguendo anche Trump e in due anni non hanno trovato un fico secco", ha concluso. (Rin)