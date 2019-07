Guatemala: Cicig denuncia rete di corruzione nel ministero della Salute, 19 arresti (2)

- L'organizzazione, secondo l'accusa avrebbe ottenuto, dietro pagamento di tangenti, appalti per la costruzione e la ristrutturazione di ospedali, per le forniture e favorito l'assunzione illegale di persone. Le assunzioni illecite si sono verificate durante il mandato dell'ex presidente Otto Pérez Molina, finito a processo e condannato proprio dopo un'indagine della Cicig stessa. Dopo quasi tre anni di lavoro congiunto, il pool anti-impunità della procura (Feci) e il Cicicg hanno determinato come la struttura operava all'interno del Ministero della sanità pubblica, causando "un importante pregiudizio al tesoro pubblico mediante l'assegnazione di contratti per ottenere un beneficio individuale illecito", si legge nella nota della Cicig. Questa potrebbe essere una delle ultime indagini del Cicig, il cui mandato termina a novembre, dopo i numerosi ostacoli incontrati soprattuto per l'ostracismo del governo del presidente Jimmy Morales. (segue) (Mec)