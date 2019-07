Guatemala: Cicig denuncia rete di corruzione nel ministero della Salute, 19 arresti (6)

- Il contributo della Cicig viene riconosciuto su una ventina di processi, tra cui quello conosciuto con il nome de "La Linea", che portò alla rinuncia di Otto Perez Molina e Roxana Baldetti rispettivamente dalle cariche di presidente e vice presidente del Guatemala. La Cicig, assieme all'ufficio del procuratore generale - all'epoca presieduto da Thelma Aldana -, aveva da ultimo chiesto alla Corte suprema di giustizia di togliere l'immunità al capo dello stato per poter procedere a un'indagine per un presunto reato di finanziamento illecito nella campagna elettorale del 2015. Lo scorso ottobre il parlamento guatemalteco ha respinto per la terza volta una richiesta di revocare l'immunità al capo dello stato perché possa essere sottoposto a un indagine. La mozione, che avrebbe dovuto contare su 105 "sì", è stata respinta con 79 voti contro i 39 favorevoli. (Mec)