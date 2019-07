Usa-Kosovo: presidente parlamento Veseli a colloquio colloquio con rappresentante Congresso Engel (2)

- Il rappresentante del Congresso Usa ha anche dichiarato che la Serbia dovrebbe riconoscere il Kosovo come uno stato indipendente e sovrano. Veseli e Engel hanno discusso quindi della necessità di condannare la Serbia per il genocidio e per i crimini commessi in Kosovo nel conflitto della fine degli anni Novanta. Engel ha infine affermato che i criminali di guerra dovrebbero essere sottoposti alla giustizia per tutti i crimini commessi contro la popolazione civile in Kosovo. (Kop)