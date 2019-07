Kosovo: premier Haradinaj riceve generale Nato Walters

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha ricevuto oggi il generale Tod D. Walters, comandante del comando supremo della Nato in Europa (Saceur). L'emittente "Rtk" riporta le dichiarazioni di Haradinaj secondo cui il Kosovo si è allineato agli eserciti della libertà e della pace. Secondo il premier, le Forze di sicurezza kosovare saranno professionali, multi-etniche ed in grado di garantire sicurezza nel paese e nella regione. Haradinaj ha inoltre assicurato il generale Nato sul processo di avanzamento della trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un esercito, sottolineando che Pristina rispetterà gli standard dell'Alleanza. (Kop)