Speciale difesa: ministro ungherese Benko firma memorandum cooperazione con Regno Unito

- Il ministro della Difesa ungherese, Tibor Benko, ha firmato a Londra un memorandum di cooperazione per rafforzare le relazioni tra Ungheria e Regno Unito in materia di difesa. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti", che ha contattato Benko dopo l'incontro avuto con la sua omologa britannica, Penny Mordaunt. Benko ha dichiarato che i due paesi sono stati coinvolti in esercizi militari congiunti negli ultimi anni, soprattutto riguardanti l'aviazione. Ungheria e Regno Unito sono peraltro entrambi coinvolti nelle missioni di peacekeeping in Kosovo e Bosnia-Erzegovina. Budapest desidera che questa collaborazione prosegua indipendentemente dall'esito della Brexit, afferma il ministro della Difesa ungherese. (Vap)