Governo: Zingaretti, mozione sfiducia? E' una ipotesi in campo

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ospite di "In onda" su La7, ha spiegato che la mozione di sfiducia "è un'ipotesi in campo, dopo una serie di iniziative che abbiamo preso. Noi volevamo che il governo venisse in Parlamento" a riferire sulla questione dei presunti fondi russi alla Lega, "è giusto che ci sia una discussione in Parlamento e poi decideremo" il da farsi. Rispetto all'ipotesi, quindi, di una mozione di sfiducia dopo l'intervento di Conte in Aula, il segretario dem ha detto: "Questa mi sembra una ipotesi più credibile e più corretta".(Rin)