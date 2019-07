Usa: Pompeo inizia domani tour in Argentina, Ecuador, Messico ed El Salvador (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella capitale argentina, il segretario di Stato Usa parteciperà al vertice interministeriale antiterrorismo, occasione "per approfondire la cooperazione nella lotta contro il terrorismo e la criminalità transnazionale". Nel corso dell'appuntamento verrà anche ricordato l'attentato contro gli uffici dell'Associazione Mutualità Israelita Argentina (Amia), azione suicida che causò - il 18 luglio di 25 anni fa - 85 morti e il ferimento di oltre trecento persone. Pompeo, sottolinea la nota, sosterrà bilaterali con il presidente argentino Mauricio Macri, con il ministro degli Esteri del Cile, Teodoro Ribera Neumann, il ministro degli Esteri delle Bahamas, Darren Henfield. Incontri in cui verranno trattati temi quali la "sicurezza cittadina, l'aumento del commercio e degli investimenti, e la promozione delle governance democratiche". (segue) (Was)