Governo: Salvini, va avanti se fa le cose, se arrivano sì ad autonomia, Tav, taglio tasse, riforma giustizia

- "Per me il governo va avanti se fa cose, se non le fa, è inutile stare al governo per non combinare un accidente. Il governo va avanti se arrivano i sì, sì all'autonomia, alla Tav, alle infrastrutture, il sì alla riforma della giustizia che dimezza i tempi dei processi. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando a Barzagò, in provincia di Lecco, per la "Lumbard fest". Poi, ha aggiunto, "il sì più importante è sul fisco: non esiste alternativa se non abbassare le tasse. Se l'Europa ce lo farà fare? Non siamo a libro paga di nessuno".(Rin)