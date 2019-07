Governo: Zingaretti, Salvini? Ha un fiammifero spento in mano, progetto Lega-M5s finito

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ospite di "In onda" su La7, ha affermato: "Salvini col cerino in mano? Salvini ha in mano un fiammifero spento perché il progetto giallo-verde è fallito, è un progetto finito". (Rin)