Governo: Zingaretti, non esistono altre maggioranze, e comunque non con il Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, "in questo Parlamento non esistono altre maggioranze di governo, e comunque non esiste una maggioranza che coinvolga il Pd". Lo ha detto parlando a "In onda" su La 7. (Rin)