Usa: Trump si dissocia da cori contro deputata democratica Omar

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è dissociato dai cori che hanno risuonato tra i suoi sostenitori durante un comizio in North Carolina, quando ha attaccato la deputata democratica Ilhan Omar. Anche i Repubblicani del Congresso hanno preso le distanze dai cori “Rimandala a casa” gridati mercoledì sera quando l'inquilino della Casa Bianca ha inveito contro la parlamentare somala. "Non sono contento di ciò (dei cori). Non sono d'accordo", ha detto Trump ai giornalisti della Casa Bianca. Alla domanda sul perché non abbia fermato i canti, Trump ha risposto: "Penso di averlo fatto. Ho iniziato a parlare molto velocemente”, affermazione contraddetta dal video dell'evento. Dopo l'inizio dei cori, il presidente ha infatti fatto una pausa per attendere che la folla si calmasse prima di continuare il suo discorso. I Repubblicani del Congresso si sono dovuti difendere per l'intera settimana dalle critiche dopo gli attacchi di Trump contro Omar, una delle prime due donne musulmane elette alla Camera, e altre tre deputate democratiche che il presidente ha invitato a "tornare indietro" nei loro paesi. "Quei cori non hanno posto nel nostro partito o nel nostro paese", ha detto ai giornalisti il deputato del Partito repubblicano, Kevin McCarthy. (segue) (Was)