Usa: Trump si dissocia da cori contro deputata democratica Omar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scia delle polemiche sollevate dai commenti di Trump contro le quattro donne democratiche, ieri il democratico Al Green ha presentato un mozione per la messa in stato d'accusa (impeachment) contro il presidente Donald Trump. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha bocciatola mozione con un voto di 332 a 95. Sul fronte democratico, dunque, 95 deputati si sono espressi a favore dell'impeachment, mentre 137 si sono opposti, una spaccatura drammatica che potrebbe tradursi in nuovi problemi all'interno di un partito già diviso tra l'ala movimentista e radicale, rappresentata proprio dalle quattro deputate criticate da Trump, e i moderati che tentano invece di placare i discorsi sull'impeachment per focalizzarsi sull'agenda politica. (segue) (Was)