Usa: Trump si dissocia da cori contro deputata democratica Omar (3)

- Anche se in passato alcune mozioni per procedere con l'impeachment sono state presentate durante la presidenza Trump, quella di ieri ha rappresentato il primo vero test in proposito per i Democratici da quando hanno assunto il controllo della Camera, lo scorso novembre. I Democratici sono stati cauti nel menzionare la parola “impeachment” durante le elezioni di medio termine del 2018 per timore di ripercussioni elettorali; da allora, però, la retorica sull'impeachment è tornata in voga tra i volti più noti del partito, nonostante la presunta collusione tra Trump e la Russia ("Russiagate") sia stata smentita dalle indagini del procuratore speciale Robert Mueller. I Democratici avrebbero i numeri per avviare l'impeachment contro il presidente, anche se il Senato, controllato dai Repubblicani, boccerebbe tale misura. (Was)