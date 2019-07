Infrastrutture: Salvini, come si fa ad avere un ministro che le blocca?

- "Ma come si fa ad avere un ministro delle Infrastrutture che invece di fare le infrastrutture le blocca?". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando a Barzagò, in provincia di Lecco, intervenendo alla "Lumbard fest", riferendosi alla Gronda di Genova. Oggi il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, aveva spiegato che il progetto "è sospeso perché è in corso l'iter amministrativo che potrebbe portare alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia". (Rin)