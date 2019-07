Farnesina: Moavero controfirma decreto per emissione carta d'identità elettronica agli italiani all'estero

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha controfirmato oggi il decreto interministeriale sulle modalità di emissione della carta d'identità elettronica per gli italiani all'estero, completando l'iter iniziato ieri con la firma del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo si apprende da una nota della Farnesina. Il nuovo documento sarà rilasciato dalla nostra rete diplomatico-consolare italiana e consentirà agli italiani residenti negli Stati membri dell'Unione Europea e nei Paesi in cui la carta d'identità garantisce libertà di circolazione (Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Svizzera) di fruire delle più innovative tecnologie nel settore della sicurezza documentale. Il rilascio delle carte di identità elettroniche inizierà, a partire dal prossimo 20 settembre, nelle sedi 'pilota' di Vienna, Atene e Nizza, e dopo un breve periodo di rodaggio sarà possibile anche negli altri Paesi sopracitati. (Com)