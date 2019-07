Governo: Salvini, fastidioso essere attaccati e insultati da chi sta con te

- "Stare al governo ed essere quotidianamente attaccati e insultati da quelli che sono con te al governo è una cosa fastidiosa". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini dalla Festa della Lega di Barzago. "Se ho la certezza che non vogliono fare le cose si va a casa e decidono gli italiani", ha continuato e poi è tornato a parlare degli attacchi degli alleati. "Se lo fa l'opposizione è normale. E Fico e Di Battista e poi la Trenta.. Io porto pazienza però...". "Fino a che vedo che c'è la possibilità di fare cose vado avanti ma stare al governo per scaldare la poltrona è l'ultima delle cose che faccio nella vita", ha aggiunto mentre la folla in piazza scandiva, "mollali" ed "elezioni", "elezioni". (Rin)