Usa: Camera approva aumento del salario minimo a 15 dollari l'ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato oggi, 18 luglio, una legge che aumenta il salario minimo a 15 dollari l'ora entro il 2025. Un totale di 231 deputati hanno votato a favore del “Raise the Wage Act”, mentre 199 si sono schierati contro. Solo tre repubblicani hanno votato per il disegno di legge. La legislazione è dunque passata con il solo appoggio democratico e rappresenta un compromesso tra l'ala più progressista e quella più moderata. I progressisti liberali hanno vinto la battaglia per l'attuazione di un aumento degli stipendi a 15 dollari in tutto il paese, mentre i centristi sono riusciti ad allungare il periodo di tempo per l'estensione da cinque a sei anni. (segue) (Was)