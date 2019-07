El Salvador: sondaggio, favorevole al Piano anti-criminalità del governo l'81,2 per cento della popolazione (3)

- Il giorno precedente infatti, il ministro della Difesa, René Merino, aveva esortato tutti gli attori istituzionali coinvolti a unire gli sforzi nel portare avanti con convinzione il "Piano di controllo territoriale". "E' necessario lo sforzo da parte del governo così come di tutti gli altri organismi che possono contribuire al successo del Piano. Se non remiamo tutti nella stessa direzione è difficile ottenere risultati", ha detto il ministro nel corso di un'intervista per l'emittente Canale 21. Il piano prevede innanzitutto un'azione di "tolleranza zero" nei confronti delle pratiche criminali contro cui, secondo l'attuale governo, è stato dato poco peso nel tempo. In questo capitolo rientra la decisione di incrementare la presenza delle forze di sicurezza nelle zone ritenute nevralgiche della criminalità. (segue) (Mec)