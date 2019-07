Sicurezza bis: Tonelli (Lega), ok emendamento, niente più archiviazione per tenuità fatto

- Il deputato della Lega, Gianni Tonelli, informa in una nota che è stato "appena approvato con le commissioni Affari costituzionali e Giustizia alla Camera, con voto trasversale", l'emendamento a sua firma riferito all'articolo 16 del decreto Sicurezza in tema di sicurezza pubblica che "prevede la non archiviazione per lieve tenuità del fatto, nei confronti di chi commette reati di violenza, oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale". Tonelli quindi aggiunge: "Esprimo la mia personale soddisfazione non solo per la categoria delle Forze dell'ordine, ma anche perché con questo emendamento si garantisce la tutela dei più deboli, dei cittadini. Finalmente si penalizza il partito dell'anti-Polizia e si dà il giusto valore alla legalità che, negli ultimi anni, si era perduta. Da ora - continua - chi per esempio sputa su una divisa ne dovrà rispondere, non come accadde tempo fa a Milano dove un giudice dispose l'archiviazione nei confronti di un antagonista poiché ritenne il fatto di lieve entità. Questo è stato possibile ovviamente grazie al lavoro e all'interesse del nostro ministro dell'Interno Matteo Salvini, senza il quale non si sarebbe mai arrivati all'approvazione di tali emendamenti a favore di chi è al servizio della comunità". (Com)