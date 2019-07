Roma: incendio in B&b a via dei Condotti, nessun ferito

- Al secondo piano di una palazzina in via dei Condotti, 21 a Roma intorno alle 17 è divampato un incendio all’interno di un B&b. Le fiamme sono state generate da un corto circuito a un impianto elettrico e hanno raggiunto il soffitto. Nella struttura non si trovava nessuno al momento dell’incendio, quindi non ci sono stati né feriti, né intossicati. Una donna, residente in un appartamento vicino, ha accusato un lieve malore dovuto allo spavento. Sul posto sono intervenuti oltre ai Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia con diverse pattuglie del reparto Volanti.(Rer)