Messico: Lopez Obrador lavora per riportare in patri la fortuna del "Chapo" (2)

- Il presidente ha detto che i fondi possono aumentare considerevolmente la dotazione del neonato Istituto per restituire al popolo quanto rubato e che sull'idea di riportare i soldi in patria si trova in sintonia con il difensore del "Chapo", José Luis Gonzalez Meza. "la frotuna del 'Chapo' Guzman, quale che sia, un dollaro, mille dollari, quale che sia, è stata generata in Messico. La semina, la coltivazione e il raccolto del papavero e della marijuana sono stati fatti in Messico", segnalava il legale in un'intervista concessa a "Televisa", osservando che il denaro del "Chapo" non apartiene al governo degli Usa, ma appartiene a quello del Messico. "L'avvocato ha detto una cosa interessanti: che i beni, in ogni modo, appartengono al Messico legalmente", ha detto il capo dello stato. (segue) (Mec)