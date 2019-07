Messico: Lopez Obrador lavora per riportare in patri la fortuna del "Chapo" (4)

- La richiesta di recupero dei beni criminali accompagna l'annuncio di una nuova asta di beni sottratti alla criminalità organizzata: un lotto di gioielli, monili e altre proprietà "stravaganti" che verrà messo all'incanto il 28 luglio ed esposto da domenica 21, per tutta la settimana nella ex casa presidenziale "Los Pinos", in modo da consentire ai potenziali acquirenti di conoscere bene l'oggetto dell'asta. Si tratta di uno degli impegni assunti dal capo dello stato, in linea con un programma di contrasto al malaffare, e di spesa a favore delle istanze meno sviluppate del paese. Durante i governi precedenti i beni sequestrati alla criminalità "si accumulavano o scomparivano" ma ora, ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, "si usano a beneficio dei più poveri". (Mec)