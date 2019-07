Russia: Carfagna, rapporto con Mosca non può sostituire adesione a Nato

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Forza Italia, ha affermato: "Il rapporto con la Russia, così come si sta configurando, rischia di essere fonte di instabilità e ambiguità. Noi - aggiunge - siamo sempre stati a favore di un dialogo chiaro e trasparente con Mosca. Ma pensare che una relazione, anche privilegiata, con la Russia possa sostituire la nostra adesione al Patto Atlantico è un danno per i nostri interessi nazionali. È giusto e opportuno cercare di avvicinare la Russia all'Occidente, ma non certo avvicinare l'Italia all'Oriente". (segue) (Com)