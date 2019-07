Russia: Carfagna, rapporto con Mosca non può sostituire adesione a Nato (2)

- In occasione della partecipazione al convegno "La collocazione internazionale dell'Italia", organizzato dall'Associazione riformismo e libertà, Carfagna ha poi continuato: "I pilastri su cui si è fondata la nostra politica estera dal dopoguerra in poi sono sempre stati due: atlantismo ed europeismo. Negli ultimi dodici mesi abbiamo assistito alla tendenza a rompere i tradizionali schemi euro-atlantici. Oggi non si capisce quale sia la nostra collocazione geopolitica, chi sono i nostri alleati, chi i nostri avversari. È inquietante - ha concluso - che forze di governo si facciano dare lezioni da un personaggio come Steve Bannon, cacciato con disonore dalla Casa Bianca, che gira da due anni per l'Europa con l'obiettivo di farla a pezzi per consegnarla non si sa a chi". (Com)