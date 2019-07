Tpl Roma: Raggi, arrivano 227 nuovi bus per Atac, nuova linfa per trasporto nella Capitale

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, dopo l'approvazione in assemblea capitolina della delibera per l'immissione su strada di 227 nuovi bus, su Facebook scrive: "Da oggi 227 nuovi autobus entrano a far parte della flotta di Atac. L’Aula capitolina ha approvato la delibera necessaria al passaggio formale di questi mezzi ad Atac. Un altro passo in avanti verso il risanamento di quest’azienda. In concreto significa partire con le immatricolazioni dei mezzi per metterli su strada proprio a partire dalle aree meno servite come le periferie. Una risposta diretta e tangibile, nuova linfa al trasporto pubblico della nostra città. Arrivano nuovi autobus per Roma".(Rer)