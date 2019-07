Libano-Italia: contingente italiano contro l'emergenza rochi (2)

- Nell'emergenza è stato allertato anche un elicottero AB212 della Task Force Italair, la componente elicotteri italiana schierata da 40 anni nell'ambito della missione delle Nazioni Unite in Libano, posto in flight readiness a 30'. L'antincendio rientra tra le expertise che Unifil mette quotidianamente a disposizione per la collettività libanese nei casi di pubbliche calamità, dove capacità nate per scopi prettamente militari sono impiegabili proficuamente anche per esigenze civili, esattamente come avviene in Italia grazie alla collaborazione, in atto già da diversi anni, tra Forze armate, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e Protezione civile, per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi. (Com)