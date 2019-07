Nord Africa: presentazione rapporto Limes, Italia può e deve giocare ruolo nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, l’ex premier ha ricordato il caso della crisi libica, altro tema cruciale per l’Italia e per l’Unione europea. Gentiloni ha osservato la pericolosità, citando la parola “Libie” nel titolo del rapporto di Limes, di un progetto di divisione della Libia. Citando la sua esperienza in qualità di ministro degli Esteri e di presidente del Consiglio, Gentiloni ha sottolineato che in Libia l’impressione “è che nonostante tutto conviva nel paese e sia maturato un certo sentimento di unità nel sentirsi libici che non credo possa essere ignorato”. L'ex premier ha ricordato come si fosse raggiunta tra il 2015 e il 2017 una certa stabilizzazione del paese con gli accordi di Skhirat, in cui era stato di particolare rilevanza l’interessamento degli Stati Uniti. Guardando allo scenario attuale, Gentiloni ha fatto presente che si è giunti a tale punto a causa di un graduale disimpegno degli Stati Uniti, a cui è seguito in qualche modo un certo disimpegno anche da parte dell’Italia e un ruolo di altri paesi, come Egitto e Francia, che ha permesso di avallare l’ambizione del generale Khalifa Haftar a risolvere la situazione in modo militare. L’ex premier ha osservato tuttavia che tale ambizione di Haftar, è “piuttosto velleitaria”. Per Gentiloni, l’Italia deve affrontare la situazione senza assumere un atteggiamento estremamente neutrale, ma considerando l’esistenza di un governo riconosciuto dalla comunità internazionale e la configurazione geografica dei suoi interessi. Per l’ex premier ciò non significa non dialogare con il generale Haftar. Nel contesto libico, l’Italia non può rinunciare, secondo Gentiloni, ad avere un ruolo, ma deve giocarlo assieme ai principali paesi europei compresa la Francia e soprattutto l’Unione europea. Tuttavia, sono anche necessari altri partner con Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti. (Sic)