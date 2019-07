Autostrade : Bussolati (Pd), spero nomina Castelli non sia occupazione poltrone

- "Pedemontana ha bisogno di manager capaci che risolvano i problemi e portino avanti la realizzazione dell'infrastruttura. Ci auguriamo che la nomina di Roberto Castelli, a un anno di quella di Andrea Mentasti, non sia la solita occupazione delle poltrone, pratica in cui la Lega eccelle, ma che ci sia la voglia e l'intenzione di affrontare i problemi e di condividerne la soluzione. Se così sarà vedremo presto." Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati a commento della nomina dell'ex ministro Roberto Castelli alla guida di Autostrada Pedemontana Lombarda. (Com)