Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 19 luglio:COMUNEOre 9 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara). Odg: 1) Audizione del Centrul de cultura Romaneasca e dell'associazione Primo passo; 2) Mozione "Centenario della moderna nazione romena"..Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologio:Riunione della VI Commissione (pres.Federico Mensio). Odg: 1) Audizione di Fabio Chiaravalli, direttore del Deposito nazionale e parco tecnologico di Sogin (Società gestione impianti nucleari spa); 2) Verifica Mozione "Procedure di infrazione legate alla realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi".Ore 11.30 - Assessorato Sport, corso Ferrucci 122: l'assessore Finardi interviene alla conferenza stampa di Team Marathon.Ore 14.45 - Sopralluogo della Commissione Smart city (pres.Cataldo Curatella) e la II Commissione (pres.Roberto Malanca) Presso l'Itcilo (Centro internazionale di formazione di Torino dell'Ilo) sulle attivita' di innovazione in collaborazione con la Citta' di Torino. (segue) (Rpi)