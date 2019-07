Iraq-Turchia: premier Abdul Mahdi telefona a Erdogan dopo attacco a Erbil

- Il primo ministro dell’Iraq, Adel Abdul Mahdi, ha avuto oggi una telefonata con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, al quale ha esteso le condoglianze per la morte di un diplomatico turco nell’attacco avvenuto ieri in un ristorante di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo ha reso noto l’ufficio del premier di Baghdad. Abdul Mahdi ha sottolineato “l’orgoglio” dell’Iraq per le relazioni in corso con la Turchia e ha ribadito l’impegno a proteggere le missioni diplomatiche attive nel paese contro ogni aggressione. L’attacco di ieri, ha poi aggiunto, “non può inficiare le fraterne e profonde relazioni tra i nostri due paesi”. Il premier iracheno ha spiegato che i servizi di sicurezza continuano a indagare sul caso e sono determinati a portare i responsabili davanti alla giustizia. (segue) (Irb)