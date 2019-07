Iraq-Turchia: premier Abdul Mahdi telefona a Erdogan dopo attacco a Erbil (2)

- Da parte sua, Erdogan ha espresso apprezzamento per la posizione del governo iracheno a seguito dell’attacco, sottolineando che i due paesi “continueranno a cooperare contro il terrorismo”. Proprio oggi le autorità del Kurdistan iracheno hanno fatto sapere che considerano la sparatoria che ha avuto luogo ieri a Erbil, a seguito della quale hanno perso la vita tre persone fra cui un diplomatico turco, come un "attacco terroristico premeditato". Lo ha reso noto il portavoce del governo regionale curdo, Jotiar Adil, in una breve nota. "Le nostre indagini sono in corso e forniremo aggiornamenti costanti sugli sviluppi", ha aggiunto Adil. L'attacco ha colpito un ristorante di Erbil, HuQQabaz, che si trova in un’area di nuova costruzione frequentata in particolare da stranieri, uomini d’affare e diplomatici. Il proprietario ha riferito di aver visto un solo uomo fare irruzione all'interno del locale, in abiti civili e con due armi da fuoco, per prendere di mira un gruppo di diplomatici turchi che stava pranzando in quel momento. L'attentatore, tuttavia, avrebbe colpito anche gli uomini seduti a un vicino tavolo, uccidendo un iracheno e ferendone gravemente un altro, successivamente deceduto in ospedale. (segue) (Irb)