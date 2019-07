Iraq-Turchia: premier Abdul Mahdi telefona a Erdogan dopo attacco a Erbil (3)

- Secondo fonti dell'emittente satellitare "al Jazeera", l'aggressore sarebbe poi fuggito attraverso una porta sul retro. Ieri il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha tuttavia precisato che nell’attacco sarebbero coinvolti tre individui. L’attacco non è finora stato rivendicato. Rispondendo a una domanda in merito, Cavusoglu ha affermato che “quella dell’attentato terroristico resta la prima pista da seguire”; tuttavia, ha aggiunto, “dal momento che anche due iracheni sono stati colpiti nell’attacco, tutte le possibilità vanno valutate”. Sempre ieri, peraltro, un portavoce del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), Diyar Deniz, ha negato che il movimento – considerato un’organizzazione terroristica dalle autorità di Ankara – sia coinvolto nell’azione. “Non abbiamo alcuna informazione rispetto all’episodio, ne siamo venuti a conoscenza solo attraverso i media”, ha dichiarato Deniz. L’attacco è avvenuto mentre è in pieno svolgimento la campagna militare turca contro le basi del Pkk nel nord dell’Iraq. (segue) (Irb)