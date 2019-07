Ecuador-Cina: prende il via progetto di produzione di rame a grande scala

- Ha preso il via oggi in Ecuador il progetto Mirador, operazione che dovrebbe garantire al paese produzione di rame a grande scala. Lo riferiscono i media locali segnalando che il progetto, sviluppato sulla miniera a cielo aperto più grande del paese, dovrebbe garantire la produzione anche di oro e argento, seppure in minore quantità. Nella prima fase ci si attende che la miniera possa fornire fino a 400 tonnellate di minerale concentrato al giorno, materiale che dovrà essere raffinato in Cina dall'impresa Ecuacorriente S.S (Ecsa), concessionaria di Mirador. L'intero processo dovrebbe garantire la produzione di 12 tonnellate di rame puro. La tappa iniziale, avviata oggi, serve per registrare l'intera linea di produzione in modo da poter procedere con le operazioni in grande scala, previste per dicembre 2019. (segue) (Brb)