Ecuador-Cina: prende il via progetto di produzione di rame a grande scala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arrivare alle 400 tonnellate di concentrato, l'impianto lavorerà diecimila tonnellate di rocce al giorno. Superata la fase di prova, l'Ecsa lavorerà sessanta mila tonnellate di rocce, per arrivare a circa 1.200 tonnellate di rame concentrato al giorno. Ad oggi gli investimenti totali hanno raggiunto un miliardo e duecento milioni di dollari. Inoltre, ha detto il ministro dell'Energia Carlos Perez, l'impresa ha consegnato 80 milioni di dollari come anticipo sulle royalties. (Brb)