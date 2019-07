Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene alle cerimonie per il 76° anniversario delle incursioni aeree sul quartiere Tiburtino-San LorenzoParco dei Caduti del 19 luglio 1943, parco Tiburtino (ore 10)- L’assessora alla Città in Movimento Linda Meleo interviene alla cerimonia per il 76esimo anniversario delle incursioni aree sul quartiere Tiburtino-San LorenzoDeposito Ataca, via Prenestina, 45 (ore 9)- L’assessore alla Città in Movimento Linda Meleo partecipa alle commemorazioni in ricordo delle vittime del 19 luglio 1943 all'impianto ferroviario di San Lorenzo.Via dello Scalo San Lorenzo 10/b (ore 9:30)- L’assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia partecipa alla cerimonia di estrazione dei numeri di partenza per il 7° Rally di Roma Capitale.Campidoglio, aula Giulio Cesare (ore 16) (segue)(Rer)