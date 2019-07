Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Incontro "Le Camere di commercio per la promozione del turismo: strategie e strumenti per l'innovazione". L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto fondo di perequazione “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” promosso da Unioncamere.Camera di commercio di Roma, via dè Burro' (ore 9)- Camera ardente Luciano De Crescenzo.Campidoglio (ore 10)- Attività di dragaggio in corso nel Porto Canale e in Darsena e al posizionamento dei nuovi dispositivi Seabin per la raccolta dei rifiuti galleggianti in Darsena. Sul posto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Francesco Maria Di Majo e il Comandante di Vascello della Capitaneria di Porto Filippo Marini.darsena di Fiumicino (ore 11)- Incontro pubblico, in occasione del quale l'assessore allo Sport, Daniele Frongia e il presidente della commissione Capitolina Permanente Sport, Angelo Diario illustreranno l'avvio di procedure per l'affidamento in concessione di 5 impianti sportivi di proprietà capitolina, in attuazione dei programmi previsti nel documento unico di programmazione 2020 - 2022, come previsto nel nuovo regolamento degli Impianti sportivi capitolini.Stadio Nando Martellini (ore 11)- "Aperitivo dei diritti", evento della campagna "Backstage. Il lavoro che non vedi vale" promossa dalla Filcams Cgil nazionale".Nettuno, via Alcide De Gasperi (ore 18)(Rer)