Infrastrutture: Bagnasco (FI), no Toninelli a Gronda è blocco politico e non autorizzativo

- Roberto Bagnasco, parlamentare di Forza Italia, Roberto Bagnasco, in una nota, sostiene che "la decisione di oggi comunicata dal ministro Toninelli è legata ad un problema politico e non autorizzativo. Sono esterrefatto che a pagare sia ancora una volta la nostra Liguria, a causa delle decisioni miopi dei grillini che non tengono conto né della morfologia del territorio, nè dello sviluppo di una regione che già ha 'dato' tanto e che necessita di un rilancio economico. La scelta scellerata dell’M5s indebolisce la città, il porto e tutta la Liguria, con ripercussioni anche sul turismo". "Tutto ciò è inaccettabile perché il M5s continua con la politica del non fare, che si aggiunge al no verso le Olimpiadi, la Tav e tutto ciò che tenda al progresso e all’innovazione. La gronda è un’importante opera infrastrutturale che è già stata bloccata per anni dai governi di sinistra, che si sono conclusi con la fallimentare amministrazione di Doria - continua - Autostrade poi, negli ultimi periodi è diventata il paravento dietro cui nascondersi, così come ha dimostrato con il caso Alitalia il ministro Di Maio. L’Italia non si può più permettere un governo che non faccia gli interessi dei cittadini ma che porti avanti una politica disfattista e distruttiva. L’unica speranza di bloccare le scelte del governo gialloverde, non voluto dagli italiani, è che lasci il posto ad una coalizione forte di centrodestra. Di sapere fare le scelte giuste, soprattutto in materia di infrastrutture, lo ha già dimostrato in passato il governo Berlusconi, che è stato il più costruttivo della storia repubblicana”.(Com)