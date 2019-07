Governo: fonti Lega smentiscono voci Salvini al Colle, atteso a Lumbard fest di Barzagò,

- Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sarebbe atterrato circa 20 minuti fa a Linate ed ora sarebbe atteso a Barzagò, in provincia di Lecco, per la "Lumbard fest". Lo confermano fonti parlamentari della Lega, mentre si rincorrono voci secondo cui il vicepremier vorrebbe incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una notizia, tra l'altro, che il Colle non conferma. Dal Quirinale, ovviamente, si seguono con vigile attenzione gli sviluppi della situazione politica. (Rin)