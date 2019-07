Usa: Pompeo inizia domani tour in Argentina, Ecuador, Messico ed El Salvador

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, inizia domani una missione in quattro paesi dell'America latina che si protrarrà fino al 21 luglio, "per rafforzare" i rapporti con i partner regionali "sulle sfide locali e globali". L'alto funzionario sarà a Buenos Aires, capitale dell'Argentina, a Guayaquil, in Ecuador, a Città del Messico e ad San Salvador, capitali di Messico ed El Salvador. Il segretario di stato, si legge in una nota, "porterà avanti la cooperazione sui temi della cooperazione per la sicurezza" e ribadirà "l'impegno degli Usa sulla democrazia, i diritti umani e l'aumento delle opportunità economiche per i cittadini". Pompeo "rafforzerà inoltre l'appoggio alle popolazioni di Cuba, Nicaragua e Venezuela nella loro lotta per la democrazia e per la libertà dalla repressione". Prima di sbarcare a Buenos Aires, Pompeo farà scalo a San Juan di Porto Rico, per un incontro con le autorità locali. (segue) (Was)