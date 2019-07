Usa: Pompeo inizia domani tour in Argentina, Ecuador, Messico ed El Salvador (3)

- Il tour prosegue il 20 nella popolosa città ecuadoriana considerata di Guayaquil, dove è previsto un incontro con il presidente Lenin Moreno e il ministro degli Esteri José Valencia. la tappa servirà per "rilanciare la cooperazione bilaterale in aree di mutuo interesse, tra cui la democrazia, la prosperità economica e la sicurezza". Sui rapporti tra Ecuador e Stati Uniti, in progressivo consolidamento negli ultimi mesi, si sono accese di recente le polemiche per un presunto accordo di cooperazione militare sull'arcipelago delle Galapagos. A metà giugno il ministro della Difesa, Oswaldo Jarrin aveva annunciato il raggiungimento di un accordo con Washington per consentire ad aerei Usa impegnati in operazioni antidroga di stazionare presso l’aeroporto di San Cristobal, nell’arcipelago delle Galapagos, che il ministro ha definito una "portaerei naturale". L'intesa avrebbe previsto anche lavori per ampliare e ammodernare la base aerea. Una polemica stroncata dal governo ecuadoriano. “Non ci sono né ci saranno basi militari straniere”, si legge in un comunicato ufficiale rilasciato dal governo di Quito. La cooperazione con gli Stati Uniti “ha il fine esclusivo di migliorare la pista dell’aeroporto di San Cristobal e permettere il rifornimento di combustibile per due aerei impegnati nel monitoraggio di attività illegali nella riserva marina”, prosegue la nota. (segue) (Was)