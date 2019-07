Usa: Pompeo inizia domani tour in Argentina, Ecuador, Messico ed El Salvador (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A San Salvador, il segretario Pompeo incontrerà il presidente Nayib Bukele per discutere del "comune interesse nel ridurre la migrazione illegale e sostenere gli sforzi del presidente Bukele per creare opportunità economiche, combattere la corruzione e costruire un El Salvador forte e autosufficiente". La visita permetterà al segretario di stato di rafforzare "la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, firmando un'estensione del contratto di locazione per un hub aereo per la lotta antinarcotici" e per promuovere gli "sforzi congiunti per rafforzare l'applicazione della legge salvadoregna a sostegno della sicurezza nazionale degli Stati Uniti". (Was)