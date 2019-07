Regione Lazio: Lombardi, M5s non è stampella di alcuna forza politica

- "M5s Lazio non è la stampella di alcuna forza politica e, anzi, ricordo che abbiamo votato a favore delle mozioni di sfiducia del centrodestra contro la 'diversamente maggioranza' di Zingaretti, anche se poi è stata lo stesso centrodestra che si è liquefatto come neve al sole, permettendo a Zingaretti di rimanere presidente". Lo dichiara, in una nota, Roberta Lombardi, capogruppo M5s Lazio. "Curioso che questo attacco venga proprio dalla Lega - aggiunge - quando la 'diversamente maggioranza' si regge proprio sul leghista Enrico Cavallari, già candidato presidente in XIII Municipio ed eletto consigliere municipale in quota Lega nello stesso Municipio. Sulla base di questo noi consigliamo alla Lega un minimo di attenzione e per quanto ci riguarda continueremo a batterci su tutte le questioni che questa maggioranza conduce in modo errato contro i cittadini, ed a sostenere, qualora ce ne fosse la necessità, tutte le azioni di messa in discussione della giunta".(Com)