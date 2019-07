Roma: controlli Polizia locale nel centro storico, 15mila articoli sequestrati, molti contraffatti

- Sono circa 15.000 gli articoli sequestrati e 40 le persone fermate solo negli ultimi giorni. Questo il risultato del vasto piano di controlli della Polizia locale di Roma Capitale che da oltre un mese vede impegnati quotidianamente decine di pattuglie, in divisa e in abiti civili, con l'impiego anche di personale motociclista. In piazza Navona, Fontana di Trevi, via delle Muratte, Ponte Fabricio, piazza Venezia e nell'area del Colosseo, solo per citare alcune delle zone nel centro storico dove sono stati eseguiti gli interventi, gli agenti hanno posto sotto sequestro la merce venduta illegalmente: cappelli, foulard, accessori per cellulari, bigiotteria e bottigliette d'acqua. Rinvenuti anche numerosi articoli contraffatti, tra cui borse e portafogli, per i quali è si è proceduto a sequestro penale.(Rer)