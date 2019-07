Regeni: Fico, caso è “italiano ed europeo” e deve unire tutti gli attori politici

- Il caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito e ucciso in Egitto nel 2016, “deve unire tutti gli attori politici del paese”: si tratta di una questione “italiana ed europea”. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, al termine di un incontro con i genitori di Regeni a Montecitorio assieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Fico si è detto “soddisfatto” dell’incontro. “Abbiamo fatto un punto sullo stato dell’arte sul tema. La cosa che mi sento di affermare è l’attenzione di tutte le istituzioni al caso, che non viene tralasciato e che deve unire tutti gli attori politici. Ci siamo promessi tutti di andare avanti fino a quando non ci sarà verità e giustizia definitiva. È una questione italiana ed europea”. In ogni caso, ha assicurato il presidente della Camera, “il governo c’è”. “C’era prima, c’è adesso e ci sarà ancora di più in futuro. Bisogna continuare a battere ogni tipo di strada”. Nel frattempo, ha indicato Fico, “la Camera conferma la sospensione dei rapporti con il parlamento egiziano senza dubbio: si va avanti su questa strada”.(Res)