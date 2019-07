Ucraina: ministro Esteri tedesco Maas, riunione Formato Normandia necessita preparazione adeguata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha discusso durante l'incontro con l'omologo russo Sergej Lavrov dei colloqui sul Donbass nel formato Normandia ai massimi livelli. Lo ha dichiarato lo stesso Maas dopo l'incontro con Lavrov, precisando che, a proprio parere, è necessaria un'adeguata preparazione. "La questione del vertice del Formato Normandia è stata effettivamente discussa e, entrambi, riteniamo che il vertice debba essere ben preparato, in modo che ci siano risultati in seguito", ha dichiarato Maas, dopo l'incontro con Lavrov, a margine del Dialogo di Petersburg, forum in corso a Koenigswinter, in Renania settentrionale-Vestfalia. (Rum)